Murat Yıldız'dan MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz'a Ziyaret

Silivrispor Kulüp Başkan Adayı Murat Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz’ı makamında ziyaret etti. İlçedeki tüm paydaşlarla temas kurmaya özen gösteren Yıldız, ziyaret kapsamında Silivrispor’un geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

“Silivrispor Ortak Değerimizdir”

Gerçekleştirilen görüşmede, Silivrispor’un yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Silivri'nin sosyal ve kültürel yapısında önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Kulübün sportif başarısının yanı sıra gençliğe ve toplumsal değerlere katkı sunmasının da önemine dikkat çeken Yıldız, sürdürülebilir ve güçlü bir yapı hedeflediklerini ifade etti.

Siyasetin Her Renkleriyle Diyalog

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Murat Yıldız, “Spora, gençliğe ve ortak değerlerimize katkı sunmak hepimizin sorumluluğudur. Bu doğrultuda siyasetin farklı kesimleriyle diyalog halinde olmak bizim için büyük bir kazanım. Sayın Hakan Bakmaz’ın misafirperverliği ve yapıcı yaklaşımı için kendisine teşekkür ediyorum,” dedi.

Kapsayıcı Bir Yönetim Anlayışı Vurgusu

Yıldız, Silivrispor’un sadece futbolseverlerin değil, tüm Silivri’nin ortak bir değeri olduğunu vurgulayarak, kapsayıcı ve iş birliğine açık bir yönetim anlayışıyla yola devam edeceklerini belirtti.