Murat Yıldız, Efsane Başkan Akgün Duru'yu Ziyaret Etti

Silivrispor’da başkanlık için adaylığını açıklayan iş insanı Murat Yıldız, kulüp tarihine adını yazdıran efsane başkan Akgün Duru’yu ziyaret etti. Ziyaret, kulübün köklü geçmişiyle bağ kurmak ve tecrübeden faydalanmak amacıyla gerçekleştirildi.

Yıldız, ziyarette Silivrispor’un geleceğine dair projelerini aktarırken, Duru’nun görüş ve önerilerini dikkatle dinledi. Kulübün birleştirici değerlerinin altını çizen Murat Yıldız, “Silivrispor’un geçmişi bizim yol haritamız olacak. Bu mirasa sahip çıkan herkesin fikri bizim için çok değerli,” dedi.

Bu anlamlı ziyaretin ardından kulüp binasında açıklama yapan Murat Yıldız, Silivrispor Kulübü Başkanlığına adaylığını resmen duyurdu.