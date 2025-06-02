Murat Yıldız, Silivrispor Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Silivri’nin köklü kulübü Silivrispor’da hareketli günler yaşanıyor. Murat Yıldız, yaklaşan olağan kongre öncesinde başkan adaylığını resmen duyurdu.

"Silivrispor Hepimizin Ortak Değeridir"

1957 yılında kurulan ve Silivri'nin spordaki gururu haline gelen Silivrispor’da başkanlık yarışı resmen başladı. Silivri’nin tanınan simalarından Murat Yıldız, düzenlediği basın açıklamasıyla Silivrispor Başkanlığına aday olduğunu ilan etti.

Adaylık açıklamasında camiaya seslenen Yıldız, Silivrispor’un yalnızca bir spor kulübü olmadığını belirterek, "Bu kulüp geçmişle geleceği buluşturan bir değerdir. Siyasetten uzak, başarı odaklı, kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla yola çıkıyoruz," ifadelerini kullandı.

"Tüm Dinamikleri Harekete Geçireceğiz"

Yıldız, kulübü kurumsal yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak altyapıdan tesisleşmeye kadar birçok alanda kapsamlı projeler hazırladıklarını belirtti. Açıklamasında, eski başkanlardan taraftarlara kadar herkese kulak vereceklerini ve kolektif akılla yönetilen bir yapı oluşturmak istediklerini dile getirdi.

“Bugüne dek Silivrispor’a emek vermiş, başkanlık yapmış, yöneticilik görevlerinde bulunmuş herkese şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal eden tüm spor sevdalılarımızı rahmetle anıyorum,” diyen Yıldız, geçmişin mirasını geleceğe taşımak için güçlü bir ekip kurduklarını ifade etti.



"Silivrispor’a Gönül Veren Herkesi Bu Yolculuğa Davet Ediyorum"

Murat Yıldız, adaylık açıklamasını “Gayret bizden, takdir Allah’tandır” sözleriyle tamamladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Silivrispor’umuzun yapılacak olağan kongresinde başkanlığa aday olduğumu tüm kıymetli hemşehrilerime ilan ederken, bu onurlu yolda dostlarımın, sevenlerimin ve Silivrispor’a gönül veren tüm kardeşlerimin desteklerini bekliyorum. Camiamıza ve ilçemize hayırlı olsun.”