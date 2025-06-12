Murat Yıldız: 'Silivrispor'u Çocuklarımız İçin Bir Umut ve Değer Haline Getireceğiz'

15 Haziran 2025’te yapılacak Silivrispor kongresi öncesi başkanlık adaylığını duyuran iş insanı Murat Yıldız, Silivri Haber Ajansı yöneticisi Yusuf Eker’in sorularını yanıtladı. Röportajda samimi açıklamalarda bulunan Yıldız, adaylık sürecinden projelerine kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

“Çocuklara ve yaşlılara özel bir hassasiyetim var”

Yıldız, başkanlığa aday olmasındaki temel motivasyonun çocuklar ve yaşlılara olan duyarlılığı olduğunu vurgulayarak, “Özellikle kız çocukları ve yaşlılara karşı özel bir zaafım var. Sporun çocuklarımız için koruyucu bir alan olduğuna inanıyorum. Silivrispor’u bu doğrultuda yeniden inşa etmek istiyorum,” dedi.

“Silivri sadece futbol değil, çok branşlı spor vizyonunu hak ediyor”

Yalnızca futbolla sınırlı bir kulüp yapısının yetersiz olduğunu belirten Yıldız, “Silivri’de yüzme, doğa yürüyüşü, binicilik gibi potansiyel barındıran birçok alan var. Bu branşları da kulüp bünyesinde aktif hale getireceğiz,” ifadelerini kullandı.

“Geçmişe saygı, geleceğe vizyon” sloganı bir planın ürünü

Kampanya sürecine dair bilgi veren Yıldız, “Yola çıkarken ‘Geçmişe saygı, geleceğe vizyon’ dedik. Eski başkanlarımızı, futbolcuları, yöneticileri ziyaret ederek görüşlerini aldık. Ardından vizyonumuzu yazılı ve şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaştık. Söylem değil, eylem ortaya koyduk,” diye konuştu.

“Kamu iş birlikleriyle çözümler üreteceğiz”

Tesissizliğin ve altyapı eksikliklerinin çözümü için kamu kurumlarıyla güçlü temaslar kuracaklarını belirten Yıldız, “İlçe belediyemizden bakanlığa kadar her kapıyı projelerimizle çalacağız. Biz ağlamakla değil, çalışmakla yol alacağız,” dedi.

“İlk 90 gün planımız net”

Seçilmesi halinde ilk 90 günde atacağı adımları açıklayan Yıldız, “Görev dağılımlarını hızlıca yapacağız. A takımın mevcut durumunu koruyup geliştirmeye çalışırken, altyapı ve yeni branşların kurulmasına öncelik vereceğiz,” şeklinde konuştu.

“Altyapı için istişareye dayalı bir strateji”

Kulüpte geçmişten bugüne görev almış herkese teşekkür eden Yıldız, “Geçmişi suçlamadan, bugünü tespit edip geleceği planlayacağız. Altyapıyı yeniden yapılandırmak için tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz,” dedi.

“Sözlerimin bir tık fazlasını hayata geçireceğim”

Silivrispor delegelerine ve camiaya seslenen Yıldız, “Ben karalama yapmadan, vizyonumla ve planımla yola çıktım. Bu süreçte birçok ilki hayata geçirdik. Eğer takdir edilirse, sözlerimin ötesine geçerek Silivrispor’u hak ettiği yere taşıyacağım,” diyerek sözlerini tamamladı.