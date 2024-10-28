Muratçeşme Piknik Alanı: İhmalden Umuda Yeni Bir Başlangıç

Silivri’nin yıllardır kanayan yarası olan Muratçeşme Piknik Alanı, uzun süredir bakımsız bırakılmış, sosyal sorunların merkezi haline gelmiş bir bölge olarak dikkat çekiyordu. Önceki belediye başkanlarından Volkan Yılmaz, 19 Ekim 2023 tarihinde yaptığı açıklamada bu alana dair müjdeli bir haber vermiş, alanın Silivri Belediyesi’ne devredildiğini duyurmuştu. Yılmaz, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla, ücretsiz hizmet verecek bir proje olarak Muratçeşme Piknik Alanı'nı baharda halkımıza kazandıracağız” diyerek bölge sakinlerine umut aşılamıştı. Piknik alanı içinde çocuklar için etkinlik alanları ve halka açık piknik yerlerinin yer alacağı belirtilmişti.

Ancak Muratçeşme Piknik Alanı’nın geçmişi, sadece seçim vaatleriyle değil, uzun süredir devam eden ihmal ve nahoş olaylarla da anılıyor. Eskiden turizm derneği tarafından işletilen bu yer, zamanla madde bağımlılarının ve sosyal sorunların merkezi haline gelmişti. O dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Metin Karakaş, Akparti İlçe Başkanı olduktan sonra basın toplantısında bu sorunlara dikkat çekerek bir açıklama yapmıştı.”Usulsüz bir şekilde Turizm Derneği burayı işletmeye çalışıyor fakat yeterli bütçeleri olmadığından gerekli düzenlemeleride yapamıyordu.Buraya bir çok işletme sahibi talipti.Yönlendirdiğimiz kişiler ya bir dirençle karşılaşıyor ya da alanın büyüklüğünden dolayı yatırım yapmaktan kaçıyordu.Bölgemizin güzide işletmecilerinden olan Yusuf Ziya Küpelioğlu’da orada aynı dirençle karşılaşmış ve konu hukuki zemine taşınmıştı.Nahoş olayların cereyan ettiği bu alanda insanlar rahat bir şekilde piknik yapamıyorlar, dinlenemiyorlar ve eğlenemiyorlardı. Karayollarından devir işlemi tamamlandıktan sonra yönlendirdiğimiz Yusuf Ziya Küpelioğlu burada bölgemize değer katacak, bir cazibe merkezi oluşturacak prestijli bir alan ortaya çıkaracaktı.Dava süreci hala devam ediyor.” demişti.

Bu süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü, bölge için büyük bir yol genişletme çalışması başlatmıştı. Bu çalışma, bölgenin hem ulaşım açısından hem de sosyal açıdan daha erişilebilir ve nezih bir alan haline gelmesini hedefliyordu. Yol genişletme çalışması tamamlandığında, Muratçeşme Piknik Alanı’nın çevresi en nezih bölgelerden biri olma potansiyeline sahip hale gelecekti.

Buna rağmen, alan uzun süre boyunca kaderine terk edilmiş ve bakımsız bir durumda kalmıştı.



Mevcut belediye başkanı Bora Balcıoğlu’nun da seçim vaatleri arasında Silivri Karavan ve Çadır Parkı bulunuyor. Bu proje için en uygun yerlerden biri olarak görülen Muratçeşme Piknik Alanı, hem turizme kazandırılabilir hem de bölgenin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirebilir.

Muratçeşme Piknik Alanı, kaderine terk edilen bir mekandan, yeniden umut dolu bir yaşam alanına dönüştürülecek mi? Bölge halkı, uzun yıllardır süregelen bu sorunun çözümünü merakla bekliyor. Belediye yönetiminin ve ilgili yetkililerin bu projeyi hayata geçirip geçiremeyeceği, Silivri kamuoyunun gözünde yakından takip edilen bir konu olmaya devam ediyor.

*Beklentiler Büyük, Sorular Çok*

Silivri Belediyesi’nin, Muratçeşme Piknik Alanı’nı turizme kazandırma hedefi ile birlikte, sosyal sorunlarla boğuşan bu bölgeyi ne denli başarılı bir şekilde rehabilite edeceği, bölge sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. Belediye yönetimi, bölgenin güvenliğini ve sosyal düzenini sağlama noktasında kararlı adımlar atarken, aynı zamanda karavan ve çadır turizmiyle ilçenin turistik değerini artırma fırsatı sunuyor. Ancak geçmişte verilen sözlerin yerine getirilmemesi, halkın bu vaatlere temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Bu proje, baharla birlikte yeni bir umut mu olacak yoksa eski sözlerin gölgesinde bir hayal kırıklığına mı dönüşecek? Silivri kamuoyu bu sorunun cevabını merakla bekliyor.