Murathan Meserretçioğlu: 'Dünya Kupası'nda neden hakemleri konuşmuyoruz?'

Galatasaraylı iş adamı Murathan Meserretçioğlu, Türkiye’deki lig ve turnuvalarda hakemlerin her daim tartışılmasına karşılık, Dünya Kupası’nda bu konunun hiç konuşulmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı iş adamı Murathan Meserretçioğlu, Dünya Kupası ve hakemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa finalin Brezilya ve İspanya arasında olmasını beklediğini dile getiren ve turnuvada güzel maçlar izlediğinin altını çizen Meserretçioğlu, "Hepimiz Dünya Kupası’nı bir yandan keyif alarak, bir yanımızla da A Milli Takım olarak bizim orada olmamamız sebebiyle buruk bir şekilde takip ediyoruz" dedi.

Turnuvada çok güzel maçların olduğunu ve müsabaka sonu yorumlar ile değerlendirmeleri de olabildiğince takip ettiklerini belirten Murathan Meserretçioğlu, "Dikkatimi çeken bir konu var ve bunun altını çizmemiz gerekiyor. İzlediğim hemen hemen hiçbir programda maçları yöneten hakemlerin konuşulduğunu görmedim. Çok dikkat çekici bir husus. Dünya Kupası’nda hakemler hata yapmıyor mu, yanlış kararlar yok mu? Benim izlediğim kadarıyla tabii ki var. Peki, neden burada hiçbir yorumcumuz, hiçbir gazeteci arkadaşımız, hiçbir futbol programında, bizim ligimizde olduğu gibi saatlerce hakemi veya hakemleri konuşmuyor, neden olması gerektiği gibi, gelişime katkı sunmasını beklediğimiz gibi sadece futbolu konuşuyor? Nasıl oluyor da tartışma ve program kaliteleri bu seviyelere ulaşabiliyor? Futbolumuzun hayal ettiğimiz seviyelere ulaşabilmesi açısından en azından bir yönüyle bizim sormamız gereken önemli sorulardan bir tanesi bu diye düşünüyorum. Şimdi size soruyorum; Dünya Kupası maçlarındaki hakemleri, bırakın saatlerce olmasını hiç konuşmamamızın, gündeme getirmememizin, gündeme taşımamamızın ve gündemde tutmamamızın nedeni nedir? Acaba televizyon kanallarında boy gösteren bazı eski hakemlerimiz, bazı spor yazarlarımız hatta bazı spor yöneticilerimiz vb. ülkemiz futbol dünyasının bazı tarafları açısından herhangi bir menfaat olmaması mı? Yoksa şöhrete, gündemde olmaya veya yönetme arzusuna dayalı ego gibi herhangi bir rant veya beklenti oluşturmaması mı sebep? Ya da mükemmel hakemlik örneklerini mi yaşıyoruz tüm Dünya Kupası maçlarında? Nedir sebep? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını arayalım derim" ifadelerini kullandı.