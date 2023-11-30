Muratlı Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı

Daha önceki yıllarda Muratlı Anadolu Lisesi Kız ve Erkek Öğrenci Pansiyonu olarak kullanılan Muratlı Anadolu Lisesi binası bitişiğindeki 4 katlı bina, adliyesi olarak hizmet vermeye başladı.

İlk olarak Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur ve Muratlı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Tekin arasında imzalanan protokol ile Muratlı Anadolu Lisesi binası bitişiğindeki 4 katlı binanın tahsisi yapıldı. Ardından başlatılan tadilat çalışmaları tamamlanınca, adliye yeni yerine taşındı.

Konuya ilgili Tekirdağ Barosundan yapılan bilgilendirmede, "Muratlı Adliyesi 27 Kasım 2023 tarihinden itibaren Muradiye Mahallesi Anadolu Lisesi Sokak’ta bulunan binasında hizmet vermeye başlayacaktır. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur. Yeni bina Tekirdağ yönünden Muratlı ilçesine girişte devlet hastanesini geçince sağ tarafta kalmaktadır" ifadelerine yer verildi.