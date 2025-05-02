Muratlı Belediyesi'ne ait konteyner alev alev yandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde belediyeye ait bir kğıt ve karton geri dönüşüm konteynerinde yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde belediyeye ait bir kâğıt ve karton geri dönüşüm konteynerinde yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Erol Okyay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alevler kısa sürede konteyneri sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.
Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.