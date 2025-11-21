Muratlı çevreyolunda iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında, M.C. yönetimindeki 41 BAC 933 plakalı araç ile H.K.’nin kullandığı 59 AAG 130 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada sürücü M.C. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Cevdet S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.