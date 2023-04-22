Muratlı'da bayram geleneği sürdü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bayram geleneği olarak sürdürülen protokol-vatandaş buluşması bu sene de gerçekleştirildi.

Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur ve protokol üyeleri, sırasıyla Muratlı Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muratlı Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Siyasi parti mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının da ilgi gösterdiği bayramlaşma programına, çok sayıda vatandaş da katıldı.

Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, katılan herkese teşekkür ederek, “Bu bayram önceki bayramlardan biraz daha farklı. Ülke olarak, millet olarak bir yanımız biraz buruk. Kocaman eksik bir tarafımız var. 50 binin üzerinde ki 50 bin sayısı dile kolay, abimiz, ablamız, amcamız, dedemizi kaybettik. Bu bayram deprem bölgesinde tabii çok daha buruk geçiyor. Sosyal medyadan, basından görüyoruz. Halen daha enkazlar kaldırılırken ulaştığımız cenazelerimiz oluyor” diye konuştu.

Bu coğrafyanın çok zor bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Kaymakam Uygur, “Jeolojik olarak çok zor bir coğrafya olduğu gibi siyaseten de çok zor bir coğrafyadayız. Hemen yakınımızda, sağımızda solumuzda, her bir tarafımızda savaşlar, çeşitli toplumsal ve siyasal olaylar devam ediyor. Bizlerin çeşitli siyasi düşünceleri olabilir, mezhepsel farklılıklarımız olabilir, etnik farklılıklarımız olabilir ama bu topraklarda, misakı milli sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti anayasası gereği her bir vatandaşımız eşit ve hür haklara sahiptir” dedi.

Son olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları veren Kaymakam Bülent Uygur, “Kimi buruk, kimi coşkulu şekilde bayramı yaşıyor. Bugün burada kalabalık olduğumuz için ben mutlu oldum. Köylerden buraya gelen gazilerimize, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan dolayısıyla yaptığınız ibadetleri Yüce Mevlam kabul eylesin. İnşallah herkesin mutlu olduğu, bayram tadında bir bayram geçirelim. Tekrar saygılarımı sunuyorum, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Kaymakam Uygur ayrıca, “Bayram gidiş-gelişlerinde trafik kurallarına uyalım” uyarısında da bulundu.