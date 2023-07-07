Muratlı'da cadde ve sokaklar göle döndü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Muratlı ilçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerinde aniden başlayan sağanak, kısa sürede tesirini artırdı. Yağış sebebiyle bazı yollarda aşırı su birikintileri meydana geldi. Ara sokakların yanı sıra ana arterlerin de bir kısmı da sular altında kaldı.

Yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda yayalar da zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ıslanmamak için bina çatılarının altlarına ve otobüs duraklarına sığındığı görüldü. Sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.