Muratlı'da dev salatalık görenleri hayrete düşürdü
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir işletmenin bahçesinde yetişen dev salatalık, görenleri hayrete düşürdü.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir işletmenin bahçesinde yetişen dev salatalık, görenleri hayrete düşürdü.
Muratlı ilçesinde bir işletmenin bahçesinde yetişen 37 santimetre uzunluğundaki salatalık, ilçe sakinlerinin dikkatini çekiyor. Organik gübre ile yetiştirilen salatalık, kısa sürede gündem oldu. İsmail Aşan, salatalığın vatandaşlar tarafından merakla incelenip, bolca fotoğraflandığını aktardı. Sosyal medyada da paylaşılan kareler ilgi gördü.