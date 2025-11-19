Muratlı'da ev yangını: 1 kişi dumundan etkilendi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Muratlı Arzulu Mahallesi 1103. Sokak’ta bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen Fatma K. adlı kadın ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Ekipler yangının kesin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.