Muratlı'da gazi polis için son görev

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Arzulu Mahallesi sakinlerinden emekli gazi polis memuru Cihat Ufuk Kayalı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kayalı'nın uykusunda kalp krizi geçirerek vefat ettiği öğrenildi.

Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Devlet Övünç Madalyası beratı sahibi olan Kayalı’nın vefatı, başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve mahalle halkını derin üzüntüye boğdu.

Merhum Cihat Ufuk Kayalı için Arzulu Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayalı, Arzulu Mahallesi Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, il ve ilçe protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kayalı’nın vefatı Muratlı’da büyük üzüntüye neden olurken, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

