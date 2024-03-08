Muratlı'da kaza: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muratlı'da kaza: 2 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; F.A. idaresindeki otomobil, önünde seyreden yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü F.A. (21) ile yanında yolcu olarak bulunan F.C. (21) yaralandı.

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Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı diğer şeritten verildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.