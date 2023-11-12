Muratlı'da yol ortasında telef olmuş kümes hayvanları bulundu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokak ortasında bulunan telef olmuş kümes hayvanları tedirgin etti.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sokak ortasında bulunan telef olmuş kümes hayvanları tedirgin etti.
Olay, sabah saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 43. Sokak Salim Malcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağın ortasında etrafa dağılmış vaziyetteki telef olmuş tavuk ve horozlar görenleri tedirgin etti. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince hayvanlar yol üzerinden kaldırıldı. Hayvanların nasıl öldüğü ise bilinmiyor.