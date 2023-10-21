Muratlı'dan Hatay'a kardeşlik eli

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde B.B. Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı tarafından depremden etkilenen Hatay’da kardeş sınıf seçilen Defne-Büyükçat İlkokulu öğrencileri için başlatılan yardım kampanyasında, toplanan kırtasiye malzemeleri, kitap ve kışlık botlar bölgeye gönderildi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Depremlerin ardından ardı ardına yardım kampanyaları yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığı da depremden etkilenen okulları diğer illerdeki okullar ile kardeş okul ilan etmişti. Depremden ağır etkilenen Hatay’ın Defne ilçesindeki depremzede öğrenciler için kolları sıvayan Muratlı B.B. Cumhuriyet İlkokulu 3/B Sınıfı öğrencileri, kırtasiye malzemesi, kitap ve kışlık bot yardımı toplamaya başladı.

Öğretmen, öğrenciler ve velilerin topladıkları yardımlar, kolilere konarak gönderime hazır hale getirildi. Ayrıca öğrenciler, kardeş sınıftaki arkadaşlarına duygu ve düşüncelerini ifade eden birer mektup yazmayı da ihmal etmediler.