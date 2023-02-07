Muratlı halkı tek yürek

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde AFAD tarafından yardımların toplandığı İlçe Halk Eğitimi Merkezi’ne akın eden vatandaşlar, battaniye, kışlık giyecekler ve ısıtıcı getirdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Muratlı’da da vatandaşlar yardım için seferber oldu. Muratlı Halk Eğitim Merkezi’nde toplanan yardım malzemeleri görevliler tarafından kolilere konularak AFAD aracılığı ile bölgeye gönderilecek.