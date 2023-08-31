Muratlı ilçesinin tek tarihi Camisi 395 yıldır ayakta

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin tek tarihi Camii olan Yukarısevindikli Eski Camii, 395 senedir dimdik ayakta duruyor.

Osmanlı Sultanlarının en kudretlilerinden biri olarak tarihe geçen IV. Murad döneminde inşa edilen ve ibadete açılan Yukarısevindikli Eski Camii, o günden bu yana 3 kez onarılırken, Kurtuluş Savaşı’nda Bulgarlar tarafından yıkılan minaresi de Cumhuriyet döneminde tadilat görüyor. Resmi kayıtlara göre; 1 Ocak 1628 tarihinde Yukarısevindikli Mahallesi 2409. Sokak No. 1 adresinde ibadete açılan Eski Camii’nin 450 metrekare arsa alanı ve içerisinde büyük taşlardan inşa edilen 110 metrekarelik tarihi kapalı alanı ile tarihi bir mezar taşı da bulunuyor.

Yukarısevindikli Eski Camii’nin Muratlı’da Osmanlı döneminden kalan nadir eserlerden biri olduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden 90 yaşındaki Hayri Şen, “İhtiyarlardan edindiğim bilgiye göre Kurtuluş Savaşı’nda Bulgar askerleri buraya geliyor ve camiinin minaresini yıkmaya kalkıyorlar fakat başarılı olamıyorlar. Sonradan hasar gören camiinin minaresi Ali Çeri isminde bir zat tarafından yaptırılıyor. Öldükten sonra o zatı da oraya defnediyorlar. Başucunda Osmanlıca yazılı bir taş vardır, orada ismi yazmaktadır” dedi.

Camiinin 395 yıllık geçmişinde 3 kez tadilat yapıldığını bildiğini anlatan Hayri Şen, “O zamanlar bu bölgede hiç minare yokmuş. Tek minaresi olan Camii burasıymış. Tarihinde 3 kez tadilat gördüğünü söylerler” diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinin ilk senelerinde Camii’nin çatısının ve tavanının onarıldığını aktaran Hayri Şen, 1960’larda ise Camiinin minaresinin tadilat gördüğünü söyledi.

Yukarısevindikli Mahallesi Muhtarı Oktay Deniz ise, “Dedelerimizden bize anlatılan tarihçeye göre, Eski Camii’nin Osmanlı zamanında mahallemize yapıldığını biliyoruz fakat tam olarak hangi padişah zamanında, hangi mimara yaptırıldığını bilmiyoruz. Atalarımızın bize anlattıklarına göre, burada 10 hane Türk toplumu yaşıyor, onlar da savaşlar görüyor. Kurtuluş Savaşı’nda Bulgar askerleri buranın minaresini yıkıyor. Kurtuluş Savaşı bitince yeni Türk devletimiz buranın minaresini onarıyor. Diğer kısmı da bundan 30 yıl önce dedelerimiz tarafından ufak bir tadilat görüyor. 1628 yapımı olduğu tahmin ediliyor. Biz o tarihte yapıldığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.