Muratlı SODAM faaliyete başladı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM), Hükümet Konağı 2. katta vatandaşların hizmetine açıldı.

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerinde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psiko-sosyal, sosyo-kültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyet gösteren Sosyal Dayanışma Merkezi, Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu’dan sonra Muratlı’da da açıldı. Muratlı SODAM, ilk olarak okuma yazma kursu ve Kur’an kursu ile faaliyetine başladı. İlerleyen süreçte kursiyerlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda el sanatları, dikiş- nakış, kuaförlük vb. kursların da açılabileceğine işaret edildi.

Muratlı SODAM kursiyerlerine sağlık çalışanları destekli bilgilendirme seminerleri, psikolog destekli bilgilendirme seminerleri, sosyal çalışma uzmanı destekli bilgilendirme seminerleri, çocuk gelişimci ve eğitmeni destekli bilgilendirme seminerleri ve adalet meslek elemanı destekli insan hakları, kadın hakları konulu bilgilendirme seminerleri de verilecek. İlk etapta sağlık çalışanları tarafından obezite konulu seminer verildi.