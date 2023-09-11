Muratlı-Tekirdağ yolunda kaza: 1 yaralı

Muratlı-Tekirdağ yolunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu değerlendirilen sürücünün idaresindeki 59 ACA 942 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla attı. Kazada araç içerisindeki bir genç yaralandı. Yaralı için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde müdahale yapıldı.

Jandarma ekipleri kaza mahalline gelerek yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.