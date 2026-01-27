Mürsel Şentürk: 'Play-Off'ta İlçemizi Temsil Etmenin Gururunu Yaşıyoruz'

TFF İstanbul 1. Amatör Lig 2. Grup’ta yer alan Alibeyspor, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala grubunu ilk üç içerisinde bitirmeyi garantileyerek play-off oynamaya hak kazandı. Elde edilen başarının ardından Alibeyspor Futbol Şube Sorumlusu Mürsel Şentürk, süreci değerlendirdi.

“Genç ve Dinamik Bir Yapıyla Yola Çıktık”

Sezon başında genç bir kadro yapılanmasıyla yola çıktıklarını belirten Şentürk, tecrübeli futbolcuların katkısıyla güçlü bir takım ruhu yakaladıklarını ifade etti. Şentürk, “Genç oyuncularımızın yanına kulübümüzün tecrübeli ve kaliteli isimlerini ekleyerek güzel bir aile ortamı oluşturduk. Disiplinli çalışmanın ve doğru planlamanın karşılığını aldık” dedi.

“Emeğin Karşılığını Aldık”

Sezon boyunca ortaya konan emeğin play-off başarısıyla taçlandığını vurgulayan Şentürk, “Bitime bir hafta kala ilk üçü garantileyerek play-off oynamaya hak kazandık. Şimdi ilçemizi bu önemli platformda temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Gerçek Anlamda Bir Aile Olduk”

Teknik heyet ve futbolcularla uyumlu bir sezon geçirdiklerini dile getiren Şentürk, birlik ve beraberliğin başarıyı getirdiğine dikkat çekerek, “Hocamız ve futbolcularımızla gerçekten çok uyumlu bir sezon yaşadık. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Terimizin Son Damlasına Kadar Mücadele Edeceğiz”

Play-off sürecine ilişkin kararlılık mesajı veren Mürsel Şentürk, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Şimdi sıra daha zorlu bir mücadelede. Alibeyspor olarak play-off’ta terimizin son damlasına kadar sahada olacağız. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun.”