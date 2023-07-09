Muş seferini yapan uçak kalkmadı, yüzlerce yolcu mağdur oldu

Bursa’dan Muş’a gitmek için Yenişehir Havalimanı’na giden yüzlerce yolcu, uçağın arızalanması üzerine mağdur oldu. Otobüslerle evlerine geri götürülen yolcular, yarın sabah 07.00’de Muş’a uçacak.

Bursa’dan Muş’a gitmek üzere Yenişehir Havalimanı’na giden yolcular, hayatının şokunu yaşadı. Saat 14.00’te kalkması gereken Anadolu Jet firmasına ait Bursa-Muş uçağı, arıza sebebiyle hangara çekildi. Yetkililer tarafından uçağa bakılırken, yolcular havalimanında beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra uçağın arızası sebebiyle uçamayacağını belirten yetkililer, vatandaşların uçuş saatini sabah saat 07.00’a aldı. Mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle evlerine geri gönderildi.

Yaşadıkları sıkıntıyı dile getiren vatandaşlar, “Arıza olduğundan dolayı uçak kalkmadı. Yarın sabaha ertelendi. Çocuklar klimaların altında hasta oldu. 13’ten beri açıklama yoktu. 2 saat sonra bize bildirdiler. Bize başka uçak bulmamızı söylediler. Bursa dışından gelen vatandaşlar da var. İnsanlara bilgi veren sorumlu bulamıyoruz” diye konuştu.