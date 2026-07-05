Musa Aydın: 'Kırkpınar'ı bir kazanç kapısı olarak görmemek lazım'

Eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediyesi’nin Kırkpınar için gerekli hazırlıkları yapmadığını söyleyerek, "Edirne Belediyesi bu bayramla ilgili hiçbir hazırlık yapmamış. Bayraklar asılmamış, caddeler süslenmemiş. Kırkpınar’ı bir kazanç kapısı olarak görmemek lazım" ifadelerini kullandı.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni takip eden Eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kırkpınar’ın 665 yıllık bir kültür ve Türk’ün bayramı olduğuna değinen Aydın, "Maalesef Edirne’nin üstüne ölü toprağı serpilmiş. Edirne Belediyesi bu bayramla ilgili hiçbir hazırlık yapmamış. Bayraklar asılmamış, caddeler süslenmemiş. Kırkpınar’ı bir kazanç kapısı olarak görmemek lazım. Bu bir gelenek ve bunu yaşatmamız gerekiyor. Ama maalesef belediye giriş ücretlerini çok pahalı yapmış. Cumartesi ve pazar iki gün için 4350 lira. Belediye kültürünü yaşatmıyor. Sadece gelir elde ediyor gibi bir izlenim var. Güreşten elde ettikleri parayla da güreşçilere ödül verilmiyor. Buradan elde ettikleri paraları konserlere veriyorlar" dedi.

"Kıspetini alan herkes burada güreşebilmeli"

Belediyenin katılımı azaltmak ve kota koymak gibi bir niyeti olduğunu söyleyen Musa Aydın, "Kıspetini alan herkes burada güreşebilmeli. Belediyenin buradaki hesabı ’Az yolluk ve az ödül ödeyelim’. Kota olmazsa en az 3 bin 500 güreşçi olacak. Ne kadar kalabalık olursa o kadar bereketli olacak. Seyirci de şu andan 2-3 kat fazla olacak. Fakat gördüğüm kadarıyla ilgi de yok, seyirci de yok. Gelenler böyle devam ederse seneye gelmeyeceğim diyor" diye konuştu.

"Para ile Kırkpınar satın alınmaz"

Kırkpınar’ın sadece spor değil, maneviyat da içerdiğini ifade eden Aydın, "Hakemlerin ve ağaların giydiği kıyafetler geleneğimize uygun değil. Para ile Kırkpınar satın alınmaz. Kırkpınar bir gönül işidir, para işi değildir. Türk dediğiniz zaman sarık ve fes akla geliyor. Bunların yokluğu büyük bir eksikliktir. Kırkpınar sadece spor değildir, Kırkpınar’da maneviyat da vardır. Pehlivanların kıbleye doğru dönmesi, kol bağlaması, giydiği kıspetlerin islami usullere uygun olması. Cazgırların Allah Allah nidasıyla salavatlamaları. Ezan okunduğunda güreşin durması yağlı güreş dışında bir sporda yok. İnşallah bundan sonraki Kırkpınarlar kültürümüze uygun olarak yapılır. Bu millet var oldukça bu kültür de devam etsin istiyorum" şeklinde konuştu.

"Horoz dövüşü gibi bir güreş seyrettik"

"Tombala gibi 4 ayrı torbadan kura çekilmez. Bu torbaların kalkması lazım" diyen Musa Aydın, favori isimlerin elenmesi hakkında, "Orhan Okulu 38, Ali Gürbüz 39 yaşında, rakipleri 20’li yaşlarda. Aralarında yaş farkı var. Gençlik kazandı. Bizim dönemimizde izlediğimiz, bildiğimiz yağlı güreş teknikleri yok. Bu puanlar kalkmalı. Güreşçiler puanlamayı bekliyor güreşmiyor. Horoz dövüşü gibi bir güreş seyrettik. Bununla ilgili federasyonun çalışması yaparak yağlı güreş tekniklerini öğretmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Burada büyüklere saygı var"

Eski güreş federasyonlarının alanda olmaması hakkındaki soruya da cevap veren Aydın, "Ben davet beklemedim, biletimi kendim aldım. Eski güreş federasyonu başkanlarının, eski Kırkpınar başpehlivanlarının ve Kırkpınar ağalarının davet edilmesi lazım. Davet edilirlerse bir vefa gösterilmiş olur. O insanlar da eski duygularını ve hislerini yaşayabilirler. Buraya gelmelerinin Edirne Belediyesi ve yağlı güreşler için çok faydası olur. Onlara tribünde yer vermek, konaklama imkanı sağlamak zor değil. Burada büyüklere saygı var. Ali İhsan Batmaz güreş bittikten sonra Fatih Atlı’nın elini öptü. O da onun alnından öptü. Bu dünyada hiçbir sporda yok" açıklamasında bulundu.