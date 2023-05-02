Musiki Muallim Mektebi'nde Türk İslam sanatları seminerleri düzenleniyor

Mamak Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde imzalanan protokol çerçevesinde Musiki Muallim Mektebi’nde Türk İslam Sanatlarından “Hüsn-i Hat” sanatı ile ilgili seminer düzenlendi.

Geçmişin gelecekle harmanlandığı, Türk İslam Sanatlarının yaşatıldığı Mamak Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi (TİSAM), birbirinden kıymetli seminerler düzenliyor. Mamak Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde imzalanan protokol çerçevesinde Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde TİSAM kursiyerleri ve hocaları için hat sanatı semineri düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmasını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tür El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Aysen Soysaldı yaptı. Başkan Soysaldı “Türk İslam Sanatlarının sanatlarının liyakatli ellerde doğru ve kültürel alt yapısını oluşturabilmek ve kaliteli bir eğitim sunabilmek için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin arzusu ile buradayız. Türk İslam Sanatlarının kültürel, tarihi ve teorik alt yapısını bu seminerlerle oluşturacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Hattat Gülhan Çetin ve Hattat Alper Duran ise Hüsn-i Hat sanatına ilişkin sunum gerçekleştirerek hat sanatının tarihi, kültürel, teorik alt yapısına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Türk İslam Sanatları Merkezi’nin el sanatları seminerleri bir ay boyunca devam edecek. Kaligrafi, Tezhip, Minyatür, Çini ve Ebru Sanatlarına ilişkin seminerler, her hafta sonu Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek.