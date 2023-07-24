Musiki Muallim Mektebi'nden üniversiteye geçiş imkanı

Mamak Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında Musiki Muallim Mektebi’nde eğitim alan öğrenciler, üniversiteye doğrudan geçiş yapabilecek.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Mamak Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında yapılan protokolle, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) barajı geçmeleri halinde tekrar yetenek sınavına tabi tutulmadan doğrudan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne geçiş yapabileceklerini söyledi. Düğmeci, “Eylül ayında duyuruya çıkacağız. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi hocaları, başvuru yapan öğrencileri yetenek taramasına tutacak. Sonrasında öğrenciler, hocaların uygun gördüğü ve yeteneklerine göre yönlendirdikleri alanlarda bir yıl boyunca müzik eğitimi alacaklar. Öğrenciler istemeleri halinde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde müzik eğitimlerine devam edebilecekler. Tabi bunun için üniversite sınavında barajı geçmeleri gerekiyor. Musiki Muallim Mektebi’nin üniversitenin hazırlık sınıfı gibi olacağını söyleyebiliriz. Buranın fonksiyonu açısından önemli bir değer katacak. Burayı tüm sanatçı ve sanatseverlere açıyoruz. Ankara için, Türkiye için önemli bir sanat merkezi olsun istiyoruz” dedi.

“Musiki Muallim Mektebi eski günlerine geri döndü”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Musiki Muallim Mektebi’nin eski günlere döndüğünü belirterek, “Biliyorsunuz Musiki Muallim Mektebimiz, Cumhuriyet tarihimizin ilk konservatuarı. Göreve geldiğimiz günden itibaren burayı eski günlerine döndürmek için çalıştık. Çok şükür bugün emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Artık üniversiteli olmak Musiki Muallim Mektebimizden geçiyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile imzaladığımız protokol kapsamında Musiki Muallim Mektebi’nde eğitim alan öğrenciler, üniversiteye doğrudan geçiş yapabilecek” diye konuştu.