Muslera'ya müthiş sürpriz

Bursa’da Fernando Muslera hayranı olan Nuri Mızrak, onun için 750 bin lira harcayarak sıfırdan otomobil modifiye etti. Otomobili çekiciyle Florya’ya götürdü. Kendisi için yaptırılan özel otomobili gören Muslera sürpriz yaşadı. Nuri Mızrak, "Otomobili Muslera’nın yanına götürene kadar inanmamıştı, görünce duygulandı" dedi.

Bursa’da yaşayan Nuri Mızrak, çocukluktan yıllarında beri hayranı olduğu Galatasaray’ın başarılı kalecisi olan Fernando Muslere için yaklaşık 750 bin lira harcayarak sıfırdan otomobil modifiye etti. Otomobilin her yerinde Fernando Muslera’nın posteri olurken plaka bile özel olarak seçildi. Plakada bulunan NM harfleri Fernado Muslera’nın annesi Norma Micol’un baş harfleri olurken, son 2 sayı ise Galatasaray formasıyla attığı tek gol forma numarası olduğu öğrenildi.

İş insanı Nuri Mızrak; otomobili çekiciye yükleyerek Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’ne götürdü. Antrenman sonrası Muslera otomobili 45 dakika boyunca incelerken duygulandığını dile getirdi.

Nuri Mızrak, otomobili dışarıya çıkardığı zaman dikkat çektiğini ve beğenen bazı vatandaşların almak istediğini ama satmadığını söyleyerek şöyle devam etti: "Muslera’ya böyle bir araç yapmak istedik. Muslera’nın kötü 1 sezon geçirdiği zaman vardı. O sezonda herkes kötülemeye başladı. Bizde kendi taraftarı olarak Muslera’nın ne kadar sevildiğini bizim ülkemize, şehit ailelerine ve orman yangınlarına yaptıklarını unutmamak adına jest yapmak istedik. Muslera’nın yanına gittik. Bizi güzel ağırladı, arabayı inceledi ve duygulandı. Beğenmekten ötesiydi, çok duygulandığını söyledi. Biz ona videoyu gönderdiğimizde maket olarak düşünmüş, ancak yanına gidince çok şaşırdı. Bende çocukkten kaleciydim, Muslera sevdası bizde çocukluktan başlıyor" dedi.