Mustafa Ak, yuvaya dönüş için kolları sıvadı

İlk kez 2009 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Ak, Keçiören’e yeniden belediye başkanı olmak için müracaatta bulundu.

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte aday adayları müracaatları başladı. Keçiören Belediye Başkanlığı için de Ak Partili Mustafa Ak, resmi başvurusunu tamamladı. İlk kez 2009 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Ak, iki dönem üst üste başkan seçilmiş, Keçiören’de gerçekleştirdiği sayısız yenilik sayesinde halkın büyük teveccühünü kazanmıştı.

Keçiören için en güçlü aday olarak görülen Mustafa Ak, Keçiören’e; Mahalle Konakları, Zümrüt Yaşam Alanı, Mevlana Kültür Merkezi ile Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi gibi sayısız yenilik kazandırmıştı. Bunların yanı sıra Kurtuluş Savaşı’nın simgesi haline gelen Gümüşdere’nin ıslahı ile Ihlamur Vadisi’nin her kesime hitap eden bir yaşam alanına dönüştürülmesi gibi Keçiören’in çehresini değiştiren projeler de yine Mustafa Ak döneminde hayata geçirilmişti.

Mustafa Ak’ın yakında kamuoyuna açıklayacağı projeler de Keçiören’e parlak bir gelecek vadediyor. Keçiören’i, vatandaşlarla birlikte yöneteceklerinin altını çizen Mustafa Ak, şunları kaydetti:

“Ülkemiz son yirmi yılda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük hamlelere ve yeniliklere imza attı. Biz de belediyeciliği ondan öğrendiğimiz gibi yapmaya devam edecek, onun vizyonuna ve Keçiörenli vatandaşlarımıza layık olmaya çalışacağız. Biz bugüne dek insan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet sunma anlayışı ile yani gönül belediyeciliği ile hareket ettik ve bundan sonra da aynı şiarı benimseyerek inşallah yolumuza devam edeceğiz.”