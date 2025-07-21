Mustafa Berk Özköroğlu Fatih Karagümrük'te
Fatih Karagümrük, son olarak Karaköprü Belediyespor'da forma giyen Mustafa Berk Özköroğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fatih Karagümrük, son olarak Karaköprü Belediyespor’da forma giyen Mustafa Berk Özköroğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İstanbul temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Mustafa Berk Özköroğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karaköprü Belediyespor’da forma giyen oyuncumuz 33 maçta 11 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı. Mustafa Berk Özköroğlu’na ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.