Mustafa Bozbey: 'Şehri yeniden planlamak zorundayız'

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) düzenlediği iftar yemeğinde iş insanları, siyasiler ile buluştu. Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey, "Çevre düzeni planını bir an önce gündemimize alacağız. Şehri yeniden planlamak zorundayız" dedi.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve iş insanları katıldı.

İMSİAD Başkanı Şeref Demir, “İnşaat sektörü 250 alt sektörü etkileyen, ülke ekonomisinin lokomotif görevini üstlenen bir sektör. Bunun yanı sıra inşaat sektörünü diğer sektörlerden ayıran en bariz özelliklerden biri de istihdam ettiği kesim. İnşaat sektörünün istidam ettiği kesim sektör durduğu zaman başka bir alanda istihdam etme şansımız neredeyse yok. Dolayısıyla bir toplumun gelir seviyesi en düşük olan bireylerinin istihdam edilmesi açısından sektörün devamlı canlı tutulması çok önemli. Ticari olarak kaygılarımız var ama olayın bir de sosyal boyutu var. Olması muhtemel bir Marmara Depremi ve 6.7 milyon yapı stoku ile ülkenin beka sorunu olarak görülen bu soruna çözüm olacak sektörün durma noktasına gelmesi kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Çevre düzenleme planını bir an önce gündemine alacağını ifade eden Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey, “İnşaat sektörünün tıkanmasının sebebine arsa diyoruz. Fakat yıllardır çevre düzeni planı yapılmadığı, fay hatlarının belirlenmemesi, sıvılaşma potansiyeli olan alanların belirlenmemesi ve bunlarla ilgili çalışmalar yapılmadığından kaynaklı. Müteahhit arkadaşlarımızın bu konuda sorunlarını biriktiriyoruz. Burada planlamanın devreye girmesi lazım. Çevre düzeni planını bir an önce gündemimize alacağız. Şehri yeniden planlamak zorundayız. 17 Ağustos 1999 yılındaki depremden sonra yapılması gerekenler yapılamadığı ya da yapılmak istenmediği için Bursa hormonlu bir şekilde büyümeye devam etti. Şehir yeşilini, tarım alanlarını kaybetti ve birçok değerini yitirdi. Nilüfer’de 20 yıl boyunca depreme yönelik çok farklı işler yaptık. 6 Şubat depreminde sadece Nilüfer’de yapmış olduğumuz mahalle afet konteynırları ve mahalle afet gönüllüleri olmuş olsaydı bugün o depremde birçok vatandaşımız aramızda olurdu. Onu birçok yere anlattık ama yaptırtamadık. Nilüfer’de biz 28 mahallemizde gerçekleştirmiştik” şeklinde konuştu.