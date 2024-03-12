Mustafa Bozbey ilk iftarını Güler ailesiyle yaptı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Ramazan ayının ilk iftarında Güler Ailesi’ne konuk oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in yoğun programı devam ediyor. Güne, Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) ziyaretiyle başlayan ardından Oto-Koop, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Karabalçık köyü ziyaretleriyle devam eden Bozbey’in iftar için adresi ise Ovaakça Mahallesi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ramazan ayının ilk iftarında eşi Seden Bozbey ile birlikte Münire ve İdris Güler ailesinin sofrasına misafir oldu.

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı iftar buluşmasında Güler ailesini yalnız bırakmayan Bozbey, “Bizlere sofralarını açan Güler ailesine misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi sofralarınızdan eksik olmasın. Hepimize hayırlı ramazanlar” dedi.