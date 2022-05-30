Mustafa Can'dan bir okul daha

İlçemize eğitim ve ibadethaneler kazandıran hayırsever iş adamı Mustafa Can, memleketi Sinop'un Erfelek ilçesinde isminin verildiği meslek yüksekokulunun da yapımı üstlendi.

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  • 30.05.2022 20:35
  • Güncelleme: 30.05.2022 20:35
Mustafa Can'dan bir okul daha

Hayırsever iş insanı Mustafa Can tarafından Erfelek ilçesinde yaptırılacak olan meslek yüksekokulunun temeli geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen törenle atıldı.

Sinop Üniversitesine (SNÜ) bağlı olarak Erfelek ilçesinde kurulacak “Mustafa Can Meslek Yüksekokulu”, Erfelek Meslek Yüksekokulu Yaptırma Geliştirme ve Eğitim Derneği öncülüğünde yapılan temel atma töreni ile Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsis edilen ve Milli Emlak’a ait 8 dönümlük arazide gerçekleşti.

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Mustafa Can'dan bir okul daha
Temel atma törenine; Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop ÜniversitesiMustafa Can'dan bir okul daha

Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Erfelek Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Demirci ve Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı ile Meslek Yüksekokuluna adını veren Mustafa Can ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Can'dan bir okul daha
Törende; Sinop Valisi Sayın Erol Karaömeroğlu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Sinop AK Parti Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun ve hayırsever iş adamı Mustafa Can konuşma yaptı.
Meslek Yüksekokulunun inşasını üstlenen Mustafa Can; “Bu okulu yaptırmak bize nasip oldu. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Mustafa Can'dan bir okul daha
Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ise; “Erfelek ilçemizde açılacak olan Erfelek Meslek Yüksekokulu’nun, ilçenin sosyo-kültürel yapısına ve ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağına eminim. Gayreti ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şirin ilçemizde, Meslek Yüksekokulu açılması fikrine katkı sağlayan, bu düşüncenin bu aşamaya getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizlere de bu törene katılımlarınız için şahsım ve kurumum adına şükranlarımı sunuyor, saygılarımı arz ediyorum” diyerek tamamladı.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde temel atma töreni gerçekleşti.

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