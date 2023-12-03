Mustafa Canbey Edremit'de yatırımları yerinde inceledi

Balıkesir’in Edremit İlçesini ziyaret eden AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, yapımı devam eden spor kompleksi ve yurt inşaatında, aralık ayı sonuna doğru yer tespitinin yapılacağı Edremit Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Canbey; “Eser siyaseti anlayışıyla yüzyılda yapılabilecek sayısız yatırımları milleti için 22 yıla sığdıran AK Parti’miz her zaman umudun ve başarının adı olmuştur.” dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit ilçe stadında 500 kişilik tribünün tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Canbey, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendiğini ve tribünün yakında tamamlanacağını söyledi.

Beraberinde İl Müdürü Adem Özalp, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal ile spor kompleksinde açıklamada bulunan Canbey, Edremit’te nüfus yoğunluğu ve sporcu potansiyeli dikkate alınarak, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük destekleriyle 500 seyircili ek tribünün tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Canbey, şunları söyledi: "Balıkesir’imizin bütün ilçelerinde biz gençlere spor yapma fırsatı ve sosyal ortamlar kazandırıyor, kazandırmaya da devam ediyoruz. Nüfus yoğunluğu ve sporcu potansiyeli nedeniyle Edremit’te tribün konusu yakından takip ettiğimiz bir projeydi. Şu anda ise çok önemli bir mesafe alındı. Tribün demirlerinin montajı sürüyor. İlçe başkanımız Ekrem Umutlu’yla birlikte daha önce bakanlığımız bünyemizde de girişimde bulunmuştuk. Müdürümüzle birlikte bunu takip ettik ve önümüzdeki günlerde Edremitspor tribünlerine kavuşmuş olacak. Çevre düzenlemesi ile de stadyumun çehresi değişecek." dedi.

Heyet ardından İlçe Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle sohbet etti, temeli atılan ve yapım çalışmaları devam eden yurt binası ile, aralık ayı sonuna doğru yer tespitinin yapılacağı Edremit Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Milletvekili Canbey işçilerle çay içerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği programda engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.

Güre’de bulunan OnHann’da düzenlenen programa, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, kadın ve gençlik kolları üyeleri, engelliler ve aileleri katıldı.

Hoş bir ortamda geçen programda konuşan Canbey, “ Önemli olan kafalarımızdaki engeli kaldırmaktır. Onlar hepimize birer emanet olan cennet ehli kimselerdir. AK Parti, engellilerin hayata katılımı konusunda çok önemli maddi ve manevi katkılarda bulunmuştur. Onların hayat içinde ayrı olmadıklarını hissettirmiştir.” ifadelerini kullandı.