Mustafa Dalcı: 'Bugün 15 günde yapılan bir takımı izledik'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Boluspor maçının ardından, 15 günde kurdukları takımın sahaya olumlu katkılarda bulunduğunu belirterek yeni oyuncuların galibiyette önemli rol oynadığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkent temsilcinin teknik direktörü Mustafa Dalcı ise şunları dedi:

“Her maç bizim için son maç, Oyuncularımla da onu paylaştım. 17 maçımız var. Hepsini de son maçmış gibi oynamamız lazım. İşimiz çok zor. Yeni bir takım yaptık. Süremiz de çok kısaydı. Bugün 15 günde yapılan bir takımı izledik. Oyuncularımızın tecrübesi, yeteneği, inancı bugünkü skoru ortaya çıkardı. Boluspor’u bu şekilde yenmek gerçekten zor bir iş. Oyuncularımız bir şeylere inandı. Biz burada zor olan bir durumu pozitif hale getirmek için sonsuz bir mücadele vereceğiz. Bu ligi iyi biliyoruz. Herkesin pozitif düşünmesi lazım. Negatif şeyleri düşünmemek gerekiyor. Yüzüncü yılında bu takımı kurtarmak adına oyuncularımızın hepsi çok cesur. Bu çocuklar bu takımı hak ettiği yerde tutacaktır.”