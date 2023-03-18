Mustafa Dalcı: 'Hak ettiğimiz maçta 1 puan bile alamamak üzücü'

Spor Toto 1. Ligin 27. haftasında sahasında Samsunspor’a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “Sonuna kadar kazanmayı hak ettiğimiz maçta 1 puan bile alamamak üzücü. Her şey rağmen Gençlerbirliği bu ligde kalacak” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Samsunspor’a 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Dalcı, "Oyunun pozitif bölümünü sahaya yansıttık. Ciddi pozisyonlar bulduk. Sonuçlandırmada maalesef başarılı olamadık. Sonuna kadar kazanmayı hak ettiğimiz maçta 1 puan bile alamamak üzücü. Her şey rağmen Gençlerbirliği bu ligde kalacak. Zor günler yaşıyoruz. Bu baskıda, psikolojide bu oyunu oynamak kolay değil. İptal olan golde, adil insanım faul olsa derim ama yok. Oyuncumuz iyi niyetle devam etmeye çalışırken Osman’ın üzerine düşüyor. Hakem de devam ettiriyor ve golü atıyoruz. Futbolu ve niyeti bilmek, pozisyonu doğru değerlendirmek önemli. Bize her anlamda dersimize çalışıyoruz. Hakemlerin de dersini iyi çalışması lazım. Osman’ın bu maçtan önce 4-5 defa hakemi aldatmaya yönelik hareketleri vardı. Hakem olarak bu maça gelsem bunları ciddi şekilde incelerim, buna göre kendimi hazırlarım. Adil bir insan, futbolu bilen bir otorite bu faulü vermez” diye konuştu.