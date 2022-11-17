Mustafa Dalcı: 'İnşallah Gençlerbirliği'ni biz bu sene mutlaka ve mutlaka bu ligde tutacağız'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımın ligdeki durumuyla ilgili, "Biz bu mücadelenin içinde her anlamda dimdik duracağız, güçlü olacağız ve buradan başarılı bir şekilde çıkacağız. İnşallah Gençlerbirliği’ni biz bu sene mutlaka ve mutlaka bu ligde tutacağız" diye konuştu.

İlhan Cavcav Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olan bölümde yapılan çalışma saat 12.00’de başladı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra basına kapalı bölümde ise takımın 5’e 2 top kapma ve dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunduğu öğrenildi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Dalcı, Gençlerbirliği’nin bir kültürü olduğunu vurgulayarak, “Türk futbolunda gerçekten önemli bir yeri var. Konum itibari ile şuan da zor bir durumda. Ama başkanımızla belli istişarelerimizi yaptık. Yapılması gereken eylemleri mutlaka yönetim ile birlikte en kısa sürede mutlaka yapacağız. Bulunduğumuz bu durumdan bir an önce kurtulmak adına yapılması gereken neyse ekibim, ben, futbolcular, yönetimimiz ve başkanımızla birlikte mutlaka doğru işler yapacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki gerçekçi olmak lazım. Şuanda da ilk yarının bitmesine altı maç var. Mevcut kadromuzla bulunan bu altı maçta şahsen ben ve ekibim bütün puanlara talibiz” dedi.

“İnşallah Gençlerbirliği’ni biz bu sene mutlaka ve mutlaka bu ligde tutacağız”

Bu hafta oynanacak olan Altay maçının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Dalcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Oyuncularımızla oturup, onlardan neler istediğimizi, neler yapabilmeleri gerektiğini sürekli görüşmeye ve çalışmaya başladık. Bunu gerek görsel, gerek mini toplantılar, gerekse de saha da çalışmalarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Oyuncular da doğru reaksiyon gösteriyor. Şöyle bir gerçek var; evet her şey zor mu zor. Zor olan şeyler güzeldir sonucunda. Biz bu mücadelenin içinde her anlamda dimdik duracağız, güçlü olacağız ve buradan başarılı bir şekilde çıkacağız. İnşallah Gençlerbirliği’ni biz bu sene mutlaka ve mutlaka bu ligde tutacağız.”

Barış Alıcı: “Umarım hocamız için de bizim için de hayırlı olur”

Spor Toto 1. Lig’in son iki müsabakasında mücadele anlamında iyi bir reaksiyon gösterdiklerini söyleyen Barış Alıcı, “Mustafa hocamızın gelişi ile birlikte çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Hocamızın da geçen sene yaptıkları ortada. Şampiyon bir takımdan geldi bize. Umarım Mustafa hocamız ve ekibimizle beraber güzel bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum. Devre arasında da tabi, o konuları biz şuan bilemiyoruz. Yönetimin bildiği bir durum. Transfer de açılırsa, çok daha güçlü bir kadro kurulursa; ben bu takımın şuan ki durumundan çok daha güzel yere geleceğini düşünüyorum. Bunu da yapabilecek potansiyele sahip bir ekibiz. Umarım hocamız için de bizim için de hayırlı olur. Bizler de futbolcu grubu olarak saha içinde skora da yansıtıp güzel sonuçlar alırız” diye konuştu.

Muhammed Bayır: “İnşallah Mustafa Hoca ile de en yakın zamanda galibiyetle puan serisine başlarız”

Uzun süredir devam eden mağlubiyet serisi olduğunu hatırlatan takım kaptanı Muhammed Bayır, “Tabii ki bu ister istemez moral bozuyor ama biz şartların böyle olacağını transfer kapalı olduğundan beri biliyorduk. O yüzden mücadelemizden hiçbir zaman ödün vermedik vermeyeceğiz de. Şimdi de yeni bir hocamız geldi. Tabii ki onun da bize enerjisi ile pozitifliği ile tekrar bir hava yakalayıp en azından kısa vadeli de olsa galibiyet ve puanlar almak istiyoruz. İnşallah Mustafa Hoca ile de en yakın zamanda galibiyetle puan serisine başlarız” ifadelerini kullandı.