Mustafa Dalcı: 'Oyunu 90 dakika doğru oynadığımızı düşünüyoruz'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe maçının ardından son haftalarda güçlü oyun kuran bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, “Skoru yakaladıktan sonra birinci ya da ikinci bölge savunmasını güçlü yapıp hızlı hücumlarla rakip takımın zaafını yakalamaktı. Oyunu 90 dakika doğru oynadığımızı düşünüyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği, evinde Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Oynadığımız takım gerçekten güçlü bir takım. Geçiş oyunu oynadığında 3. bölgede 5’li oynamaya çalışan, oyun organizasyonları güçlü olan, sıkıntı yaşadıklarında yüksek toplarla sürekli pozisyon arayan bir takım. Dolayısıyla bu analizleri iyi yaptık. İlk yarı belki maçı koparabilirdik fakat karşımızda gerçekten son haftalarda güçlü oyun oynayan bir Göztepe vardı. İkinci yarı belki birinci bölge savunması yaparken sanki kendi sahamızda kabullenmiş gibi dursak bile bu planımızın bir parçasıydı. Skoru yakaladıktan sonra birinci ya da ikinci bölge savunmasını güçlü yapıp hızlı hücumlarla rakip takımın zaafını yakalamaktı. Oyunu 90 dakika doğru oynadığımızı düşünüyoruz. Stratejiyi maçtan önce oyunculara doğru empoze ettiğimizi düşünüyoruz. Ama tabii ki futbol oynarken ya da bu tarz final maçlarını oynarken oyuncuların karakterleri çok önemli. Az zamanda çok iş yaptığımızı düşünüyoruz. Siz de takdir edersiniz ki kısa zamanda organize olmuş bir Gençlerbirliği var. Oyuncuların özgüveni, içerideki mücadelesi, karakter göstermeleri bizim işimizi daha anlamlı kılıyor. Bu bağlamda böyle bir maçı 3 puanla kapatmak bizim için sevindirici” ifadelerini kullandı.