Mustafa Denizli, Eyüpspor-Altay maçını tribünden takip etti

Teknik Direktör Mustafa Denizli, Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında oynanan Eyüpspor-Altay karşılaşmasını tribünden izledi.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Eyüpspor, Altay’ı konuk etti. İzmir temsilcisi sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Mücadeleyi, daha önce Altay’da hem futbolculuk, hem de teknik direktörlük yapan Mustafa Denizli tribünden takip etti.