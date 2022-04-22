Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Turgut Reis İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Mustafa Erkıran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanlık Makamı görevini devraldı.

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  • 22.04.2022 16:07
  • Güncelleme: 22.04.2022 16:07
Mustafa Erkıran başkanlık makamında
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, başkanlık makamını Turgut Reis İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Mustafa Erkıran'la paylaştı. Başkan Yılmaz, öğrencinin görüş ve taleplerini aldı.

Öğrenciye veli ve öğretmeninin yanı sıra Okul Müdürü Hakan Can da eşlik etti.Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Mustafa Erkıran'ın 23 Nisan Çocuk Bayramını da kutladı ve eğitim hayatında başarılar diledi.

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SHA Editör
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