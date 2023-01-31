Mustafa Esgin'den Mudanya ve Gemlik'e müjdeli haber

Bursa’nın Mudanya ile Gemlik ilçeleri arasını 20 dakikaya düşürecek sahil yolu tamamlanıyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mudanya-Gemlik Sahil Yolu’nun tamamının 2023 yılı içinde bitirileceğini müjdeledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Gemlik ve Mudanyalıların değil tüm Bursalıların yakından takip ettiği Mudanya-Gemlik Sahil Yolu’nun son durumunu yerinde inceledi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Yüksel Olguner, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast’ın yanı sıra Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu incelemede sahil yolunun son durumu hakkında bilgi alan Esgin, şunları söyledi:

Yüzde 90 tamamlandı

"Bursa’mızda ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Adil Karaismaoğlu tarafından geçtiğimiz ay hizmete açtığımız 7 farklı ulaşım projesinin ardından geçtiğimiz hafta Gemlik Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşak ve Bağlantı Yollarını hizmete açtık. Sadece Mudanya ve Gemlikli hemşehrilerimizin değil tüm Bursalıları yakından ilgilendiren Mudanya-Gemlik Sahil Yolu’nun 21 km’lik yolun tamamının 17 km’sini kullanıma açtık. Engürücük Kavşağı’ndan itibaren TOGG yolunu da kapsayan kapsayan 17 km’lik duble yolu tamamladık. Mudanya Gemlik Sahil Yolunda bugüne kadar 70 bin ton asfalt döküldü, yine 70 bin metreküp taş duvar örüldü ve 40 bin metretül fore kazık çalışması yapıldı. Sahil Yolu üzerinde ayrıca 3 adet viyadük bulunuyor. Altıntaş 1 Viyadüğü ve Çamlık Viyadüğü tamamlandı. Altıntaş 2 Viyadüğü de yakında tamamlanıyor.

"2023 yılı içinde bitiyor"

Mudanya Gemlik Sahil Yolu tamamının 2023 yılı içerisinde Bursa’mızın hizmetine sunacağız. Mudanya Çevre Yolu projemizi de Mudanya Gemlik Sahil Yolu’na entegre ediyoruz. Böylelikle bölgemizin sanayi ve ticaret gelişiminden turizm ve tarımına kadar etkileyecek önemli bir ulaşım projesini halkımıza kazandırmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Bakanlarımız, AK Parti İl Başkanımız Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, Milletvekillerimiz, İlçe Başkanlarımız ve teşkilatımızla birlikte Bursa’mızı Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz. Bizim siyasetten anladığımız her zaman milletimize, memleketimize ve Bursa’mıza hizmettir."

"Mudanya - Gemlik arası 20 dakikaya düştü

AK Parti İl Başkan Vekili Setenay Yüksel Olguner, "AK Parti Bursa İl Teşkilatları olarak, Milletvekillerimiz ve İlçe Başkanlarımıza birlikte hızla büyüyen Bursa’mızın uzun vadede ulaşımını rahatlatabilmek için hep birlikte çalışıyoruz" dedi. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast da, "Mudanya Gemlik Sahil Yolu iki ilçe arasındaki trafik akışını önemli ölçüde kolaylaştırıp rahatlatacak hem de devamındaki çevre yolu projesi ile ticaret ve turizm aksı olacak" derken, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit ise, "Gemlik ile Mudanya arasını 40 dakikadan 20 dakikaya düşürecek sahil yolu için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.