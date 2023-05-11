Mustafa Işık'tan 6'lı masaya tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, “Biz ‘HDP Kürtlerin hakkını savunuyor’ diyenlerin değil, ‘HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır’ diyenlerin tarafındayız. 14 Mayıs sabahı Türk milleti oy kullanırken 15 Temmuz ruhu ile Çanakkale ruhu ile oy kullanacağına inanıyorum” dedi.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bazı açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, “İHA’ların ve SİHA’ların, yerli mühimmatların terör örgütüne verdiği korkuyu en iyi görenleriz. 14 Mayıs sabahı Türk milleti oy kullanırken 15 Temmuz ruhu ile Çanakkale ruhu ile oy kullanacağına inanıyorum. 15 Temmuz günü ülke nasıl ele geçirilmek istendiyse yine aynı şeyi istiyorlar. Sahada kazanamadıklarını sandıkta kazanmak istiyorlar” diye konuştu.

“Ailelerimzle helalleşip gittimiz Gabar’da artık petrol kuyuları açmaya başladık”

Başkanı Işık, Türkiye’nin 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olduğunu belirterek, “40 yıl önce başlayan bu mücadelemizin nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerden birisi benim. 14 yıl bu hainlerle mücadele etmiş birisiyim. Almanya’dan aldığımız silahlarla mücadele verirken şimdi kendi milli ve yerli silahlarımızı üretip bu silahlarla mücadele ediyoruz. Şırnak’tan Gabar’a gidebilmek için üç yol vardı. Buraların güvenliğini alabilmek için yola çıktığımızda ailelerimizle helalleşip giderdik. Şimdi Gabar’da petrol kuyularımızı açmaya başladık. Tabi ki bu attığımız adımlar bazı kesimleri rahatsız ediyor. Maalesef birileri de bu dış güçlerin maşası haline gelmiştir. Biz ‘HDP Kürtlerin hakkını savunuyor’ diyenlerin değil, ‘HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır’ diyenlerin tarafındayız” ifadelerini kullandı.