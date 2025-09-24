Mustafa Kaya'dan Gündeme Dair Önemli Mesajlar

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, bugün “Millet, Vekiliyle Buluşuyor” temalı program çerçevesinde Silivri’ye geldi. Gün boyu sürecek program kapsamında çeşitli kurumları ve vatandaşları ziyaret edecek olan Kaya, Silivri’deki temaslarına sabah saatlerinde basın buluşmasıyla başladı.

“Geleceğimiz İçin Konuşuyoruz”

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, “Genel Merkezimizin tüm yurtta sürdürdüğü ‘Milletvekiliyle Buluşuyor’ programını bugün Sayın Milletvekilimiz Mustafa Kaya’nın katılımıyla Silivri’mizde gerçekleştiriyoruz. Kendisine bu yoğun temposunda bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum,” diyerek söze başladı.

Hamdemirci konuşmasında, “Milletimizin sorunlarını dinleyecek, çözüm önerilerimizi paylaşacağız. Aynı zamanda Gazze’de yaşanan zulmü gündemde tutarak farkındalık yaratmayı sürdüreceğiz,” ifadelerine yer verdi.

Kaya: “Ekonomi Halkın Ana Gündemi”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milletvekili Mustafa Kaya, Türkiye’nin temel gündeminin ekonomi olduğunu vurguladı:

“Enflasyon, gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksulluk her kesimin ortak derdi. Siyaset kurumu çözüm üretmek yerine kutuplaşmayı besliyor. Saadet Partisi olarak 56 yıllık tecrübemizle, halkın tüm kesimleriyle temas kurabilen yegâne siyasi hareketiz.”

“Siyasi Mühendislik Algısı Toplumda Karşılık Bulmuyor”

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Kaya, “Kamu malını istismar eden herkes hukuken cezalandırılmalıdır. Ancak eğer bu süreç sadece muhalefete yönelik bir algı operasyonuna dönüşüyorsa, kamu vicdanında karşılık bulmaz. Temiz eller operasyonu yapılacaksa, bu her parti ve her belediyeyi kapsamalı,” dedi.

“Erken Seçim Yok Ama Biz Hazırız”

Eylül ayı itibarıyla milletvekillerinin sahada daha fazla görünmesinin erken seçim sinyali olup olmadığı yönündeki soruya Kaya, “Şu an için böyle bir işaret yok. Ancak seçim yarın olsa, Saadet Partisi tüm teşkilatlarıyla hazırdır,” şeklinde yanıt verdi.

Milletvekili Kaya’nın Silivri temasları gün içinde resmi kurum ziyaretleri ve saha çalışmalarıyla devam edecek.

