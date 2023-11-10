Mustafa Kemal Atatürk 85'inci yıl dönümünde Sakarya'da anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 85’inci yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Atatürk’ü anma töreni Sakarya Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı’na sırasıyla Valilik ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin konulmasıyla başladı. Valilik Kampüsü’nde düzenlenen anma törenine; Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. 10 Kasım Atatürk’ü anma programı; çelenklerin anıta sunulması, 2 dakikalık Saygı Duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.