Mustafa Kemal Atatürk Sancaktepe'de saygı ve özlemle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Sancaktepe’de de düzenlenen törenlerle anıldı.

Anma programı, sabah saatlerinde Sancaktepe Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenklerin sunulduğu törende, Atatürk’e duyulan minnet ve özlem bir kez daha dile getirildi. Törenin ardından Sarıgazi Anadolu Lisesi’nde düzenlenen anma töreninde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türkülerden oluşan bir konser sundu. Kısa film gösteriminin de yapıldığı törende öğrencilerin seslendirdiği türküler, salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Atatürk’ün fikirlerinin ve mücadelesinin her geçen gün daha da anlam kazandığını vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir asker ya da devlet adamı değil; aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Onun bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, çağdaş bir ülke olma yolundaki en büyük kazanımımızdır. Bizler, Atatürk’ün ilke ve değerlerinden güç alarak ülkemizi ve Sancaktepe’yi daha aydınlık, daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu vesileyle Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün vefatının 87’nci yıl dönümü dolayısıyla ilçede gerçekleştirilen törenler, katılımcıların duygu dolu anlarıyla sona erdi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.