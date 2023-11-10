Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yılında Tuzla'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85’inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da törenlerle anıldı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Tuzla sahil tören alanında düzenlenen çelenk sunumu ile başladı. Atatürk Anıtı’na yapılan çelenk sunumunun ardından Atatürk’ün ebediyete irtihal ettiği saat 09.05’te 2 dakika süreyle sirenler çaldı ve bayraklar yarıya indirildi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona eren törene Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Aydın Cihan Uzun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk’ü Anma Programı İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde düzenlendi

Çelenk sunma töreninin ardından, İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde Atatürk’ü Anma Programı düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi, Piri Reis Ortaokulu ve Özel Eğitmen Koleji tarafından hazırlanan anma programında ilk olarak Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu Atatürk Oratoryosu sergilendi. Oratoryoda, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı öğrenciler tarafından aktarıldı. Ardından, Eğitmen Koleji’nin hazırlamış olduğu günün anlam ve önemini belirten 10 Kasım temalı video gösterimi yapıldı. Piri Reis Ortaokulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği ‘şiir konseri’ izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi müzik öğretmenlerinin hazırladığı ‘Solo ve Koro Eserler’ ile devam eden program, ödül töreniyle son buldu.

İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde düzenlenen Atatürk’ü anma programına Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Aydın Cihan Uzun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk’ü anma yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Program kapsamında, ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma’ konulu düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren isimlere ödülleri verildi. Ödüller, Tuzla Kaymakamı Güney, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Uzun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı tarafından takdim edildi.