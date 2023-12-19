Mustafa Kemal Ulusu'dan, Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) Haziran 1984-Temmuz 1985 yılları arasında başkanlık yapan Mustafa Kemal Ulusu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede Mustafa Kemal Ulusu, kendi başkanlık döneminden bugüne kadar gelinen süreçte Türk futbolunun gelişimini ve yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Mustafa Kemal Ulusu’ya ziyareti için teşekkür ederek, A Milli Takım forması takdim etti. Ulusu da kendisine yazdığı kitabı hediye etti.