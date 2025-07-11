Mustafa Saral Silivrispor Üyeliğinden Ayrıldı

Kulübün eski başkanı Mustafa Saral istifa etti

Mustafa Saral Silivrispor Üyeliğinden Ayrıldı
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Silivrispor’un eski başkanlarından Mustafa Saral, kulüp üyeliğinden istifa etti.

İstifasını resmi yazıyla iletti

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Silivrispor’da 2010-2013 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Mustafa Saral’ın, kulüp üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi. Saral’ın istifasını yazılı olarak kulübe ilettiği belirtildi.

Kulüp tarihinde önemli bir yere sahip

Başkanlığı döneminde Silivrispor’u Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e taşıyan Saral, elde ettiği başarılarla kulüp tarihine adını yazdırmıştı. Sessiz bir şekilde üyelikten ayrılması, spor camiasında dikkat çekti.