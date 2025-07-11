Mustafa Saral Silivrispor Üyeliğinden Ayrıldı
Kulübün eski başkanı Mustafa Saral istifa etti
Silivrispor’un eski başkanlarından Mustafa Saral, kulüp üyeliğinden istifa etti.
İstifasını resmi yazıyla iletti
Silivrispor’da 2010-2013 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Mustafa Saral’ın, kulüp üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi. Saral’ın istifasını yazılı olarak kulübe ilettiği belirtildi.
Kulüp tarihinde önemli bir yere sahip
Başkanlığı döneminde Silivrispor’u Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e taşıyan Saral, elde ettiği başarılarla kulüp tarihine adını yazdırmıştı. Sessiz bir şekilde üyelikten ayrılması, spor camiasında dikkat çekti.