Mustafa Sarıgül: 'Anaların hasretini dindirmek, çocukları sevindirmek için 'Affet Türkiye''

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bandırma Cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında 250 bin mahkuma af istedi.

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  • 27.05.2022 23:13
  • Güncelleme: 28.05.2022 02:41
Mustafa Sarıgül: 'Anaların hasretini dindirmek, çocukları sevindirmek için 'Affet Türkiye''
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bandırma Cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında 250 bin mahkuma af istedi.

Bandırma Cezaevi önünde düzenlediği basın açıklamasında mahkumlara af isteğini yineleyen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ülkemizin içinde bulunduğu, siyasi, ekonomik ve sosyal şartlar, bir af çıkarmayı gerektiriyor. Bu nedenle 9 Nisan’da, bir af çağrısında bulundum. O günden beridir, bu çağrıyı tekrarlıyorum. Bugün de aynı amaçla Bandırma Cezaevinin önündeyim. Af çıkarmanın kimin işine yarayacağı hesabını asla yapmıyoruz. Af konusuna siyasi değil vicdani açıdan bakıyoruz. Biz, yaralı gönüllere merhem olmak için af istiyoruz. Biz, adalet ve hakkaniyet için af istiyoruz. Gelin, dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım. Birbirimizi affedelim, helalleşelim. Kin, öfke, haset, yolunu değil, af ve bağışlama yolunu tercih edelim. Toplumsal barışa ihtiyacımız var. Bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunuyorum; gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da ’toplumsal barış’ affı olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim" dedi.

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Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cezaevlerinden çıkacak mahkumlara da psikolojik destek verelim, ekonomik destek verelim, iş bulmalarına toplumla kaynaşmalarına yardımcı olalım. 9 milyon Suriyeliye bakan Türkiye’min, 250 bin kader mahkumuna bakacak gücü vardır. Güzel Türkiye’min, vicdanına sesleniyorum. Affet Türkiye."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün yaptığı açıklamalara da değinen Sarıgül, "Özellikle Sayın Çeviköz’ün ülkemizi dışarıya zurnalayan, ülkemizi dışarıya negatif bir şekilde anlatan, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ilgilendiren konulardaki görüşlerini ve düşüncelerini esefle karşılıyorum. Bir büyükelçilik yapmış olan bir kişinin, devletimizde diplomat olarak görev yapmış bir kişinin ulusal politikalar konusunda kişisel görüşünü anlatmasını esefle karşılıyorum. İnanıyorum ki CHP yetkilileri bu arkadaşla ilgili yasal işlemleri başlatacaktır. Türkiye Değişim Partisi olarak şu anda NATO konusunda izlenen politikaları beğeniyoruz. Özellikle Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Amerika senatosunda Türkiye’miz aleyhinde yaptığı konuşmayı bir kez daha esefle kınıyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak gücümüzü önce Allah’ımızdan, sonra da yurttaşlarımıza alırız. Biz Amerika’ya diyoruz ki gölge etme başka ihsan istemeyiz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, daha sonra cezaevi personelleri ile cezaevine ziyarete gelen vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Bursa’nın Karacabey ilçesine gitti.

İHA

SHA Editör
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