Mustafa Sarıgül: 'Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz'

Enes Kanter’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımı kınayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza yurtiçi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz. Bütün ulusumuzu temsil eden makama dil uzatılmasını doğru bulmuyor ve esefle kınıyoruz” dedi.

‘Affet Türkiye’ çağrısını duyurmak için çıktığı yolda Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 250 bin mahkum için af isteğini yineledi. Sarıgül, bunun yanı sıra Enes Kanter’in, yaptığı paylaşımı kınadıklarını ve Cumhurbaşkanına yurt içi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

“Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz”

Enes Kanter’in paylaşımını kınadıklarını ifade eden Sarıgül, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza yurtiçi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı bütün ulusumuzu temsil eden bir makamdır. Bu makama dil uzatılmasına Türkiye Değişim Partisi olarak asla ve asla izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı devletimizin makamıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bütün ulusumuzu temsil etmektedir. O makama herkesin saygı göstermek mecburiyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı; atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı son derece yüce bir makamdır. Bu makama dil uzatılmasını kesinlikle ve kesinlikle doğru bulmayız ve esefle kınıyoruz” dedi.

“Anne, babaların evlatlarına kavuşması için ‘Affet Türkiye’m”

Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı basın açıklamasında mahkumlara af isteğini yineleyen Mustafa Sarıgül, “9 Nisan’da bir af çağrısında bulundum. Yaptığımız çağrı siyasi değil, vicdani bir af çağrısıdır. Toplumsal bir barışa ihtiyaç var. Kardeşlik hukuku için bir affa ihtiyaç var. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz şefkatlidir, her zaman için merhametlidir, bizim inançlarımız da her zaman sevgi dili ve affetme dili vardır. O nedenle annelerin, babaların evlatlarına kavuşması için ‘Affet Türkiye’m.’ İnanıyorum ki 250 binin üzerinde kader mahkumu, toplumsal barış affını beklemekte. Bu toplumsal barış affını hep birlikte sağlayacağımıza inanıyorum. Ve bir kez daha Sakarya’dan diyorum ki ‘Affet Türkiye’m’” diye konuştu.