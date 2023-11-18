Mustafa Şentop: 'Sezai Karakoç ömrünü İslam birliğine adamıştı'

Kocaeli’de düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Günleri’ne katılan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sezai Karakoç’un ömrünü İslam birliğine adadığını anlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27. Dönem Başkanı Mustafa Şentop, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Günleri’ne katıldı. "Bir Kültür ve Dava Adamı Sezai Karakoç" başlığındaki özel oturumda konuşan Şentop, Karakoç’un Türk Şiiri ve İslam Dünyası’nın büyük düşünürü olduğunu söyleyerek, ömrünü İslam birliğine adayan Karakoç’u örnek alınmasını gerektiğini belirtti.

"Devretme gününde hiçbir miras onu aldığımız günkü tazeliğinde değildir"

Her kuşağın devraldığı mirası kendinden sonraki nesle aktarırken onu parlatması gerektiğini belirten Şentop, “Çünkü devretme gününde hiçbir miras onu aldığımız günkü tazeliğinde değildir. Siyaset, devlet ve devlet kurumları her ne varsa biraz yıpranmış, ölüme yaklaşmış demektir. Sezai Karakoç da Diriliş dediği olgunun Mevlana ve Yunus Emre ile başladığına işaret eder. Meşalenin alevi parlatılırsa o kuşak kendi görevini yapmıştır. Geçmişten kopyalayarak o kopyayı devretmek zamanın acımasızlığına teslim olmaktır” dedi.

"Sezai Karakoç şöhretten kaçınmış, hiçbir para ödülü almamıştır"

Şentop, konuşmasında Sezai Karakoç’un herkes tarafından bilinen mütevazı kişiliği ve yaşam biçimine değindi. Kendisi hayattayken teklif edilen belgesel yapma isteklerini reddettiğini, sadece eserlerine yönelik çalışmalara izin verdiğini kaydeden Şentop, Karakoç’un bir İslam aydının nasıl olması gerektiği konusuna yön verdiğini ifade etti. Karakoç’un hayatı boyunca kimseden bir şey almadığını belirten Şentop, "Sezai Karakoç, bütün ömrünü kendinden vererek anıt bir eser bırakmıştır. Şöhretten kaçınmış, hiçbir para ödülü almamıştır. Asıl dikkat edilmesi gereken alan değil, veren el olmaktır. Onlar bu dünyaya bir şey almaya değil, Allah’ın kendilerine verdiği yeteneklerle ikrama gelmişlerdir" diye konuştu.

"En büyük isteği İslam dünyasının birleşmesidir"

Karakoç’un en büyük isteğinin İslam birliği olduğunu söyleyen Şentop, "Birliğin gücü başlığındaki yazısında ömrü boyunca hep Müslümanların birleşmesinden bahseder. Bütün eserleriyle hayatını davayı anlatmaya adamış Karakoç’u artık duyalım. Onunla aynı çağda yaşamanın mutluluğu ve sorumluluğuna erelim. Bu sorumluluk öncelikle aydınlarındır. Yüksek ahlakını, sabrını, mütevaziliğini örnek almalıyız. Allah yolundaki adımlarını örnek almalıyız" şeklinde konuştu.

Şentop konuşmasının son bölümünde Karakoç’un ABD’nin 1991 yılında Kuveyt işgalinin ardından İslam ülkelerini uyaran yazısından da bölümler okudu. Bu yazının bugüne dahi ışık tuttuğuna işaret eden Şentop, 40 günden fazla bir süredir İsrail zulmü altında yaşayan Gazze’ye karşı İslam ülkelerinin duyarsızlığına atıf yaptı.

"Türkiye’nin bağımsızlığı konusundaki fiziksel değil ama psikolojik gölgeler kaldırıldı"

Şentop konuşmasının sonunda 2021 yılında yeniden cami olarak açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerif ile ilgili soruya cevap verdi. Caminin İstanbul’un fethinin sembolü olduğunu kaydeden Şentop, “Ayasofya Kebir Cami’nin tekrar cami olarak hizmete verilmesi önemliydi. Türkiye’nin manen bağımsızlığının tekrar deklare edilmesiydi. Ruhen, kültürel manada bir öz güven olarak bağımsızlık diyorum. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilk cuma namazı kılındı böylece Türkiye’nin bağımsızlığı konusundaki fiziksel değil ama psikolojik gölgeler kaldırıldı. Üzerimizdeki cam fanuslar kırıldı" ifadelerini kullandı.

Oturumun sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın programın anısına TBMM 27. Dönem Başkanı Şentop’a plaket takdim etti.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen oturuma Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.